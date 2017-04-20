В Charlie Hebdo сравнили Ле Пен с метеоритом, а Макрона - с якудзой

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo в свежем номере сравнил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен с метеоритом, а ее соперника Эммануэля Макрона изобразили в образе якудзы.
На другом рисунке изображен Макрон, стоящий спиной и повернувший голову вполоборота. На его спине и плечах красуется татуировка в виде разноцветного дракона, в руках он держит ножи. Из одежды на экс-министре экономики Франции нарисованы лишь фундоси, традиционное японское мужское нижнее белье. "Ни правый, ни левый, без веры и закона", — написано рядом с рисунком.
La dernière #Une de #CharlieHebdo avant les #Elections2017,et quelques bonus! #Riss #Juin #Foolz pic.twitter.com/C9dGTqL65N— Gaz0line (@Gaz0line) 20 апреля 2017 г.
Согласно обнародованным в четверг данным опроса компании Harris Intercative, в президентской гонке во Франции лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, за него готовы отдать голос 25% избирателей. Но на втором месте по-прежнему находится лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22%.