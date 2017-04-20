В Charlie Hebdo сравнили Ле Пен с метеоритом, а Макрона - с якудзой

ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo в свежем номере сравнил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен с метеоритом, а ее соперника Эммануэля Макрона изобразили в образе якудзы.

Одна из карикатур, опубликованных в журнале, предостерегает, что Франции угрожает метеорит, в роли которого выступает лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Голова кандидата в президенты летит по направлению к нарисованному Земному шару.

На другом рисунке изображен Макрон, стоящий спиной и повернувший голову вполоборота. На его спине и плечах красуется татуировка в виде разноцветного дракона, в руках он держит ножи. Из одежды на экс-министре экономики Франции нарисованы лишь фундоси, традиционное японское мужское нижнее белье. "Ни правый, ни левый, без веры и закона", — написано рядом с рисунком.

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Новый номер журнала вышел в преддверии первого тура выборов президента Франции , который пройдет в воскресенье, 23 апреля. Имя нового главы государства станет известно 7 мая, когда пройдет второй тур выборов.

Согласно обнародованным в четверг данным опроса компании Harris Intercative, в президентской гонке во Франции лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, за него готовы отдать голос 25% избирателей. Но на втором месте по-прежнему находится лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22%.