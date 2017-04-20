В МИД надеются, что власти Венгрии защитят советские памятники от вандалов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. РФ надеется что власти Венгрии защитят советские мемориалы от вандализма, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как указали в МИД РФ, на днях на площади Сабадшаг в центре Будапешта был осквернен центральный советский воинский мемориал. Злоумышленники облили памятник краской, причем транслировали свои возмутительные действия через Интернет.
Как отметили в МИД РФ, такого рода инциденты не должны оставаться безнаказанными, "особенно на фоне волны исторического реваншизма, которую пытаются поднять в Европе русофобские силы".
"Рассчитываем на то, что власти Венгрии примут все необходимые меры, чтобы обеспечить неприкосновенность советского/российского мемориального наследия в этой стране в соответствии с двусторонними межправительственными договоренностями, регулирующими эту чувствительную сферу", — говорится в сообщении МИД России.