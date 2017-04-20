В МИД надеются, что власти Венгрии защитят советские памятники от вандалов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. РФ надеется что власти Венгрии защитят советские мемориалы от вандализма, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как указали в МИД РФ, на днях на площади Сабадшаг в центре Будапешта был осквернен центральный советский воинский мемориал. Злоумышленники облили памятник краской, причем транслировали свои возмутительные действия через Интернет.

"Отмечаем оперативную реакцию венгерских правоохранителей, которые задержали вандалов на месте преступления. Имена хулиганов известны — речь идет о местных либеральных активистах, которые выступают с антиправительственных позиций и ради саморекламы не гнушаются любыми, даже самыми кощунственными методами. Они уже публично извинились за содеянное", — говорится в документе.

Как отметили в МИД РФ, такого рода инциденты не должны оставаться безнаказанными, "особенно на фоне волны исторического реваншизма, которую пытаются поднять в Европе русофобские силы".

"Рассчитываем на то, что власти Венгрии примут все необходимые меры, чтобы обеспечить неприкосновенность советского/российского мемориального наследия в этой стране в соответствии с двусторонними межправительственными договоренностями, регулирующими эту чувствительную сферу", — говорится в сообщении МИД России.