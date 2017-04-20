Премьер Италии призвал "учить уроки" Рейгана, выстраивая отношения с РФ

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Страны Запада должны учитывать опыт политики бывшего президента США Рональда Рейгана в отношениях с Россией, считает премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Когда вы взаимодействуете с Россией, они (РФ — ред.) показывают свою слабость, потому что, к сожалению, их экономика очень слаба. То, что произошло в 80-е годы, очень интересно. Мы должны изучать то, что произошло в 80-е, учить уроки Рональда Рейгана", — заявил Джентилони, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По мнению премьера Италии, Запад не должен "показывать свою слабость" в отношениях с Россией, а должен "сохранять единство".

"В то же время, если мы едины и не показываем слабость, мы должны взаимодействовать с Россией. Идея, что изоляция России продуктивна, по-моему, не совсем верна с точки зрения истории, психологии и природы. Я бы даже не говорил о нынешнем правительстве, а о России в целом. Есть несколько примеров истории, что когда Россию атаковали, она отвечала с невероятной национальной гордостью и энергией", — сказал Джентилони.

Республиканец Рональд Рейган, который занимал пост президента США в 1980-88 годах, считается на Западе "победителем в "холодной войне" с СССР. Он остается одним из наиболее популярных политиков в истории США, в том числе и для действующего главы государства Дональда Трампа, о чем он не раз говорил.