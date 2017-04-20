В Японии у мужчины украли чемодан с $3,5 млн

ТОКИО, 20 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Полиция города Фукуока на юго-западном острове Кюсю разыскивает троих подозреваемых в краже чемодана с наличными на сумму 380 миллионов иен (около 3,5 миллиона долларов).

Как передает телеканал NHK, 29-летний мужчина, находившийся в городе в командировке, снял деньги в отделении банка Mizuho и сложил их в чемодан. Когда он шел к своей машине, к нему подбежали двое мужчин в масках, распылили в лицо из баллончика некую жидкость, выхватили чемодан и скрылись на белом минивэне.

Примечательно, что чемодан с деньгами, по оценкам специалистов, должен был весить около 38 килограмм. Сам пострадавший заявил, что проживает в Токио, а деньги снял для бизнеса.

В настоящее время полиция изучает записи с камер наблюдения и опрашивает свидетелей инцидента.