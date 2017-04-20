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В мире

Сбились с пути: политика США в отношении КНДР не имеет ясной цели

18:0020.04.2017
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДРВоенная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Ситуация вокруг ракетно-ядерных испытаний КНДР и реакции США на эти испытания продолжает перманентно усложняться. С одной стороны, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как сообщает Reuters, говорит о возможном возвращении КНДР в список стран — спонсоров терроризма. Этот список составляется Государственным департаментом США, и Северная Корея уже была в нем — с 1988-го по 2008 год. Снятие статуса спонсора терроризма с Пхеньяна произошло после того, как власти Северной Кореи допустили экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Включение в этот список ведет к наложению жесточайших санкций. В том числе — к полному запрету на внешнюю торговлю, прекращению помощи, отключению от международной финансовой системы.

Города мира. Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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У США нет причин обвинять КНДР в финансировании терроризма, заявил эксперт
С другой стороны, недавно отправленный к берегам КНДР американский авианосец "Карл Винсон" и сопровождавшая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были "решить проблему Северной Кореи", неожиданно ушли в сторону Австралии. То ли Вашингтон решил избежать эскалации (после заявлений Трампа ряд изданий предположил, что американские военно-морские силы могут даже нанести удар по Пхеньяну), то ли американский президент перепутал, куда плывут его корабли. Последнее, кстати, довольно вероятно: на днях Дональд Трамп уже путал главу КНДР Ким Чен Ына с его отцом Ким Чен Иром.

Впрочем, Пентагон уже поспешил поддержать своего президента: там заявили, что "Карл Винсон" и группа сопровождения рано или поздно доберутся до КНДР. "И я сообщу, когда они будут там и когда начнут действовать", — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

© Flickr / U.S. Navy/ John GrandinАвианосец ВМС США Карл Винсон
© Flickr / U.S. Navy/ John Grandin
Авианосец ВМС США Карл Винсон

Волейбол вместо ракет

Жители на одной из улиц в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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"Война? Нет, не слышал": как в КНДР готовятся к ядерному конфликту с США
Согласно заключению экспертов специализированного аналитического портала 38 North, Северная Корея заморозила подготовку к новым ядерным испытаниям. На снимках полигона Пунгери из космоса отчетливо видно, что приостановлена откачка воды из шахты, где может находиться ядерный заряд, с объекта исчезли тяжелые грузовики и другая техника. Зато вместо этого на полигоне натянута волейбольная сетка. Недавно здесь были проведены соревнования по волейболу.

Не исключено, что корабельные маневры Вашингтона и прекращение пусков — связанные вещи. Известно, что в ходе своего визита в США председатель КНР Си Цзиньпин ознакомил президента Дональда Трампа с китайским планом урегулирования. Формула Пекина — это "приостановка в обмен на приостановку", КНДР прекращает ракетные пуски, а США и Южная Корея сокращают военную активность в регионе, в том числе учения. Вашингтон и Пхеньян могут для вида и сохранения лица делать резкие заявления, но по факту следовать предложениям КНР, которые, кстати, поддерживает и Москва.

Для собственных граждан КНДР градус воинственности не снижает. Во время празднования 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена северокорейское телевидение даже показало постановочный ракетный удар по США: зрители видели старт и полет ракеты, а после — удар по американскому городу, горящий звездно-полосатый флаг и кладбище.

Схватка в Совете Безопасности ООН

Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Песков призвал к международному воздействию на КНДР
Администрация Белого дома также в публичном пространстве показательно-театрально демонстрирует повышенную решительность и нежелание идти на компромисс. Вашингтон ведет пикировку с Москвой в Совете Безопасности ООН по поводу проекта заявления с осуждением ракетных испытаний КНДР. Ряд американских чиновников и СМИ сообщили, что российская делегация якобы заблокировала проект этого заявления. В российском постоянном представительстве при ООН не согласились с такой оценкой и опубликовали специальное разъяснение своем сайте.

Москва считает, что проект заявления был искажен делегацией США: из него был изъят целый ряд формулировок. В частности, из стандартного текста были удалены слова "через диалог" (through dialogue) применительно к поиску путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове. "Когда мы потребовали восстановления этого "согласованного языка", имеющего важное политическое значение, выразив готовность к дальнейшей работе с авторами проекта, делегация США без объяснения причин свернула работу над документом, заявив, что Россия "заблокировала" заявление для прессы", — отметили в российском постпредстве.

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