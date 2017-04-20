Памела Андерсон призвала французов голосовать за Меланшона

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Известная американская актриса и модель, а также защитница животных Памела Андерсон призвала голосовать на президентских выборах во Франции за лидера "Непокорившейся Франции" Жана-Люка Меланшона.

Призыв Андерсон, которая с 2014 года дружит с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем и часто посещает его в посольстве Эквадора в Лондоне, прозвучал в ее заявлении "Ассанж, Меланшон и животные", опубликованном на ее сайте 17 апреля.

"Господина Меланшона в президенты!", — заявила Андерсон, назвав французского политика "верным другом животных".

Как отмечает телеканал BFMTV , Меланшон является единственным кандидатом, который обещает в случае своего избрания предоставить французское гражданство Ассанжу и экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Также в ходе предвыборной гонки он не раз высказывался в защиту прав животных.

Андерсон является активистом по защите животных и ярым противником использования натуральных мехов животных в индустрии моды. Она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).