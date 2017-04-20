МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс подтвердил информацию о том, что президент США Дональд Трамп посетит Филиппины в ноябре для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает агентство Рейтер.

Ранее телеканал Channel News Asia со ссылкой на филиппинского посла в США Марсиано Пэйнора сообщал, что Трамп посетит Филиппины в ноябре текущего года для участия в саммите АСЕАН.

По данным агентства, Пенс сделал соответствующее заявление в индонезийской столице Джакарте во время визита в штаб-квартиру АСЕАН. В заявлении Пенса говорится, что Трамп примет участие в саммите АСЕАН и в саммите стран Восточной Азии. Кроме того, Трамп примет участие в форуме Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) во Вьетнаме.

Как отмечает агентство, Пенс заявил, что администрация Трампа будет работать с АСЕАН по вопросам безопасности, торговли и свободы судоходства в Южно-Китайском море.

На богатые водными и энергетическими ресурсами районы Южно-Китайского моря и ряд островов в этом море одновременно претендуют несколько стран региона. Наиболее частые конфликты возникают в этой связи между Китаем и Филиппинами, а также между Китаем и Вьетнамом.

В АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Сингапур.