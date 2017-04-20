Ахмадинежад: ядерное соглашение не оправдало ожиданий иранского народа

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Соглашение по атому, которое считали панацеей от всех проблем, не оправдало ожиданий иранского народа, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, намеренный участвовать в президентских выборах в ИРИ.

Ранее Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата для участия в 12-х по счету президентских выборах в Иране, проведение которых запланировано на середину мая.

"Ядерное соглашение было представлено так, как будто оно решит все проблемы в мире, а санкции ООН, незаконные односторонние и коллективные санкции против Ирана будут сняты… На мой взгляд, народу (Ирана — ред.) представили неправильную информацию, мы увидели, что обещанное не свершилось", — заявил Ахмадинежад в интервью телеканалу Euronews.

Он также отметил, что с окончания его президентства (в 2013 году) Иран не стал сильнее ни экономически, ни политически.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.