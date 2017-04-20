Ахмадинежад: ядерное соглашение не оправдало ожиданий иранского народа

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Соглашение по атому, которое считали панацеей от всех проблем, не оправдало ожиданий иранского народа, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, намеренный участвовать в президентских выборах в ИРИ.
"Ядерное соглашение было представлено так, как будто оно решит все проблемы в мире, а санкции ООН, незаконные односторонние и коллективные санкции против Ирана будут сняты… На мой взгляд, народу (Ирана — ред.) представили неправильную информацию, мы увидели, что обещанное не свершилось", — заявил Ахмадинежад в интервью телеканалу Euronews.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.