Медведчук: самые доступные продукты становятся роскошью для украинцев

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний день даже самые доступные продукты становятся для украинцев роскошью в результате "еврореформ".

После отстранения в 2014 году от власти президента Виктора Януковича Украина взяла курс на евроинтеграцию, в рамках которой реализует программу реформ, направленных на приближение страны к европейским стандартам жизни.

"Причина проста: тотальное подорожание всего и вся как результат еврореформ. После трех лет бездарной политики евроинтеграторов даже самые доступные продукты становятся для украинцев… роскошью", — приводятся слова Медведчука на сайте движения "Украинский выбор — право народа".

Медведчук отметил, что, по данным экономического дискуссионного клуба, в 2000 году украинцы могли позволить себе покупать по 50 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий в год, а в 2016 ― почти в два раза меньше, около 26 килограммов.

Ранее постоянный представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер заявил, что около 60% населения страны находится ниже черты бедности.

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в этом году на уровне 2%. Ранее Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%. При этом регулятор прогнозирует в этом году инфляцию на уровне 9,1%.