Эксперт: власти Украины предпочитают не замечать огромной русской диаспоры

ВАРШАВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские власти предпочитают не замечать наличия в стране русской диаспоры из 8 миллионов человек, "ксенофобия по отношению к русским переходит от мыслей к конкретным действиям", заявил профессор Одесского государственного университета Александр Пригарин в ходе конференции "Украина — три года после Майдана".

По его наблюдениям, русская диаспора на Украине столкнулась с "невозможностью реализовывать свои этнические потребности". В качестве примера он привел День славянской письменности, который отмечается в Украине 24 мая. "На школах вывешиваются флаги всех стран, связанных с кириллицей, начиная с Монголиии. Но российского флага вы там не увидите", — сказал Пригарин.

По словам ученого, "умалчивается сам факт наличия на территории Украины русской диаспоры, которая насчитывает около 8 миллионов человек".

"Ксенофобия по отношению к русским переходит от мыслей к конкретным действиям, и это не может не настораживать", — добавил он

Организатор конференции Яцек Каминьский заявил, что в настоящее время "у наших соседей (на Украине — ред.) развивается идеология крайнего национализма — бандеровская идеология".