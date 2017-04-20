Эксперт: власти Украины предпочитают не замечать огромной русской диаспоры

ВАРШАВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские власти предпочитают не замечать наличия в стране русской диаспоры из 8 миллионов человек, "ксенофобия по отношению к русским переходит от мыслей к конкретным действиям", заявил профессор Одесского государственного университета Александр Пригарин в ходе конференции "Украина — три года после Майдана".
По словам ученого, "умалчивается сам факт наличия на территории Украины русской диаспоры, которая насчитывает около 8 миллионов человек".
"Ксенофобия по отношению к русским переходит от мыслей к конкретным действиям, и это не может не настораживать", — добавил он
Организатор конференции Яцек Каминьский заявил, что в настоящее время "у наших соседей (на Украине — ред.) развивается идеология крайнего национализма — бандеровская идеология".