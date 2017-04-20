Решение о переходе на латиницу не связано с политикой, заявили в Астане

АСТАНА, 20 апр – РИА Новости. Решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка на латиницу не имеет под собой политических мотивов, заявил министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.

В середине апреля Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. В своей статье в государственной газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан) президент напомнил, что в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050" он заявлял о планах перейти на латиницу к 2025 году. Назарбаев определил, что к концу 2017 года необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики.

"Хочу всех заверить, решение Елбасы (лидера нации – ред.) имеет конкретный характер и не имеет под собой политических мотивов", — сказал Абаев в ходе заседания республиканского совета "Мирас" при партии "Нур Отан" ("Свет отечества").

Слова министра приведены на официальной странице партии в Instagram.

Абаев отметил, что решение о переходе казахского языка на латиницу вызвало широкий общественный резонанс.

"Сегодня мы детально изучаем реакцию казахстанцев", — добавил министр.