Решение о переходе на латиницу не связано с политикой, заявили в Астане

АСТАНА, 20 апр – РИА Новости. Решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка на латиницу не имеет под собой политических мотивов, заявил министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.
"Хочу всех заверить, решение Елбасы (лидера нации – ред.) имеет конкретный характер и не имеет под собой политических мотивов", — сказал Абаев в ходе заседания республиканского совета "Мирас" при партии "Нур Отан" ("Свет отечества").
Слова министра приведены на официальной странице партии в Instagram.
Абаев отметил, что решение о переходе казахского языка на латиницу вызвало широкий общественный резонанс.
"Сегодня мы детально изучаем реакцию казахстанцев", — добавил министр.