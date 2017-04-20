На Кипре нашелся пропавший российский турист

АФИНЫ, 20 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Пропавший накануне на Кипре 37-летний российский турист нашелся – он просто перепутал комнаты, сообщает сайт ikypros.com.

Турист приехал на курорт Айя-Напа вместе с родителями. Накануне днем он сказал в вестибюле отеля, что пойдет в номер. Но когда родители вернулись позднее в гостиницу, они не обнаружили сына и обратились в полицию.

По данным полиции, 37-летний россиянин, который имеет проблемы с памятью, перепутал комнаты и пошел спать в другой номер отеля, где он проживает вместе с родителями. Нашли его сотрудники отеля, сообщает издание.