Глава Пентагона высказался за укрепление военного сотрудничества с Египтом

КАИР, 20 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече в Каире с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси высказался за укрепление сотрудничества США и Египта в военной сфере.

"Американский министр обороны подтвердил стремление своей страны развивать отношения с Египтом во всех областях на предстоящем этапе… Он отметил силу военного сотрудничества Египта и США и высказался за развитие таких отношений и расширение его рамок", — говорится в распространенном заявлении администрации египетского президента.

Сообщается, что стороны обсудили возможности развития двусторонних отношений, а также региональные проблемы и борьбу с терроризмом.

"Президент Египта подтвердил необходимость активизации международных усилий по искоренению источников терроризма и направлению четких посланий странам, которые спонсируют терроризм, о необходимости прекращения финансирования террористических группировок или снабжения их оружием и боевиками", — говорится в заявление администрации египетского лидера.

В четверг Мэттис прилетел с визитом в Каир. Накануне глава Пентагона провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, которые касались укрепления сотрудничества между двумя странами, прежде всего, в сфере обороны. Саудовская Аравия стала первым пунктом в его первом ближневосточном турне, во время которого министр обороны США также посещает Египет, Катар, Израиль и Джибути.