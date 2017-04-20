В Минюсте Украины прокомментировали решение суда ООН по иску к России

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ о нарушении конвенции по финансированию терроризма было сдержанным, поскольку это фактически первый межгосударственный иск такого рода, заявил в четверг украинский министр юстиции Павел Петренко.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

"Это фактически первое такое дело межгосударственное в этом суде, суд принял сдержанную позицию и захотел фактически увидеть всю доказательную базу во время рассмотрения по сути и принятия конечного решения", — сказал Петренко в четверг на пресс-конференции. При этом он выразил оптимизм по поводу дальнейшего рассмотрения иска.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что считает позитивным промежуточное решение суда ООН по иску Киева о ликвидации расовой дискриминации.