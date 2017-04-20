Эксперт: улучшение отношений Египта с США не повлияет на связи с Россией

КАИР, 20 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Улучшение отношений Египта с США никак не отразится на развитии стратегических отношений с Россией, считает египетский эксперт, бывший руководитель центра исследований ВС Египта Гамаль Мазлюм.

"Отношения с Россией — это отношения стратегические в различных областях: политической, военной, области безопасности, не говоря уже об энергетической, о мирном использовании атомной энергии. Есть крупные проекты в свободной экономической зоне Суэцкого канала. Это доверительные отношения, и на них не повлияют наши отношения с США", — сказал он в беседе с РИА Новости.

В четверг в Каир с визитом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. Это его первый визит в Египет в составе новой американской администрации при президенте Дональде Трампе. Мэттис планирует встретиться с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, военным руководством Египта.

По мнению Мазлюма, Египет стремится развивать сбалансированные отношения со всеми сторонами. "Египет старается развивать отношения со всеми странами сбалансированно. Он не собирается отказываться от развития отношений с Москвой, но хочет развивать отношения с разными партнерами", — сказал он.

По словам эксперта, в числе главных тем, которые будет обсуждать Мэттис в Каире, — борьба с терроризмом, военная помощь и региональный военный блок.

"Визит американского министра обороны имеет большую важность, поскольку необходимо обсудить ряд вопросов, в особенности борьбу с терроризмом в свете заявлений президента США о сотрудничестве с Египтом в противостоянии терроризму… Переговоры также коснутся американского предложения о создании структуры, известной как "арабское НАТО" и которая могла бы включать, помимо Египта, страны Персидского залива с целью противостояния угрозам со стороны Ирана в арабском регионе. Я считаю, что это досье будет одним из главных среди тем, которые будут обсуждаться в рамках встреч министра обороны США", — пояснил Мазлюм.

Он добавил, что среди вопросов двустороннего сотрудничества будут подниматься темы, связанные с американской военной помощью. "Есть двусторонние темы, связанные с вооружением и совместными учениями после приостановки на несколько лет и замораживанием военной помощи. Египет хотел бы увеличения такой помощи и сотрудничества в сфере совместных учений и вооружения. Египет не получал современной американской техники и помощи в течение нескольких лет. Египет стремится модернизировать свои ВС, и помощь ему нужна", — заключил он.