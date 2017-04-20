Фийон уверен, что при избрании Макрона во Франции ничего не изменится

Митинг в поддержку Франсуа Фийона в Париже. Архивное фото

Митинг в поддержку Франсуа Фийона в Париже. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон уверен, что в случае избрания его соперника, бывшего министра экономики Эммануэля Макрона в стране продолжится период без изменений, как при действующем лидере страны Франсуа Олланде.

"Макрон представляет собой продолжение пятилетнего правления Франсуа Олланда, то есть отсутствие изменений", — заявил Фийон в эфире радиостанции RTL.

При этом Фийон заверил, что если по итогам голосования в первом туре выборов во второй тур пройдет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, то в результате победит Макрон.

"Говорю вам, проголосовать за Марин Ле Пен означает в конце получить господина Макрона", — заявил Фийон.

Согласно данным последнего опроса, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен сохраняют лидерство за три дня до первого тура президентских выборов во Франции с 23% и 22% соответственно. Шансы на выход во второй тур сохраняют кандидат "Республиканцев" Франсуа Фийон (20%) и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (19%).

Во втором туре Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.