В Верховной раде хотят ввести дебаты

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в рамках реформы украинского парламента предлагается ввести такую форму работы, как дебаты.

На Украине с 2015 года работает миссия, которая занимается подготовкой "дорожной карты" внутренней реформы украинского парламента. Европарламент и Верховная рада ранее одобрили 52 рекомендации, содержащиеся в плане экс-президента ЕП Пэта Кокса по реформированию украинского законодательного органа. Была создана рабочая группа, в которую вошли украинские и европейские депутаты, которые занимаются выработкой концепции реформирования Рады.

"Рекомендуется (рабочей группой — ред.), чтобы одним из следующих шагов стала доработка законодательства, которое касается введения такой формы работы Верховной рады, как дебаты. Эти дебаты могут быть двух форм: дебаты по актуальным вопросам политической повестки государства, а также дебаты с правительством для увеличения контрольной функции рады", — сказал Парубий на брифинге в четверг.

По его словам, в рамках реформирования парламента также предлагается в следующем созыве рады сократить до 20 количество парламентских комитетов. На данный момент их численность составляет 28.

Кроме этого, по словам спикера, предлагается в парламенте следующего созыва внедрить метод "справедливого распределения комитетов" между политическими фракциями парламента. Парубий добавил, что этот метод позволит уйти от политического распределения комитетов и будет отвечать общеевропейским принципам справедливости.