В Верховной раде хотят ввести дебаты

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что в рамках реформы украинского парламента предлагается ввести такую форму работы, как дебаты.
"Рекомендуется (рабочей группой — ред.), чтобы одним из следующих шагов стала доработка законодательства, которое касается введения такой формы работы Верховной рады, как дебаты. Эти дебаты могут быть двух форм: дебаты по актуальным вопросам политической повестки государства, а также дебаты с правительством для увеличения контрольной функции рады", — сказал Парубий на брифинге в четверг.
Кроме этого, по словам спикера, предлагается в парламенте следующего созыва внедрить метод "справедливого распределения комитетов" между политическими фракциями парламента. Парубий добавил, что этот метод позволит уйти от политического распределения комитетов и будет отвечать общеевропейским принципам справедливости.