У США нет причин обвинять КНДР в финансировании терроризма, заявил эксперт

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Реальных оснований для включения КНДР в список стран-спонсоров терроризма у США на данный момент нет, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон изучает, следует ли вновь включить Северную Корею в список государств-спонсоров терроризма. В настоящее время в списке стран, которые, по оценке Вашингтона, поддерживают терроризм, значатся Иран, Судан и Сирия.

"Для того, чтобы внести государство в список стран-спонсоров терроризма, формально требуются некие доказательства, потому что иначе получается полный развал международного права, когда государство может быть записано в подобные списки просто по желанию левой пятки и потому что это дает возможность ввести дополнительные санкции… Понятие спонсорства терроризма имеет очень четкие обоснования: тренировка террористов на своей территории, активная спонсорская помощь террористическим организациям, и так далее. Тиллерсон какие-то основания назвал? Знак, конечно, тревожный, но посмотрим, впишут или нет. Потому что пока реальных оснований нет", — заявил Асмолов.

Он отметил, что когда ранее палата представителей конгресса США поднимала этот вопрос, то было заявлено, что формальным основанием может быть "теракт с использованием оружия массового поражения", имея в виду инцидент в аэропорту Куала-Лумпура, где от отравления неизвестным веществом скончался гражданин КНДР Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Можно обратить внимание, что расследование убийства в Куала-Лумпуре благополучно накрылось, малайская пресса объявила меморандум о неразглашении, и поэтому ничего нового об этой ситуации неизвестно, а версия северокорейского следа никаких дополнительных подтверждений не получила. Поэтому будет очень любопытно, если такое решение (о внесении в список стран-спонсоров терроризма) все-таки будет принято-то и на основании чего. Понятно, что американская стратегия частично сводится к идее топить Северную Корею любыми способами, но если в ходе этих способов окончательно разваливаются принципы международного права, то не стоит удивляться что Северная Корея тоже какие-то то элементы международного права начинает игнорировать. Танго — это танец для двоих", — сказал Асмолов.

"Тут даже история с включением КНДР в сам по себе список в 1987 году — она сама по себе довольно странна, потому что это история про единственного свидетеля", — добавил эксперт.

КНДР была включена в американский список стран, которые спонсируют терроризм, в 1987 году после подрыва южнокорейского самолета, в результате которого погибли 115 человек. Считается, что взрыв был осуществлен агентами спецслужб КНДР. В 2008 году администрация бывшего президента США Джорджа Буша объявила об исключении КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. Решение последовало после договоренности о том, что эксперты МАГАТЭ будут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты Пхеньяна.