"Война? Нет, не слышал": как в КНДР готовятся к ядерному конфликту с США

Жители на одной из улиц в Пхеньяне

Жители на одной из улиц в Пхеньяне

Корейский полуостров балансирует на грани новой кровопролитной войны, жертвами которой в случае использования ядерных вооружений могут стать сотни тысяч, если не миллионы людей. США стягивают в регион стратегические вооружения и всерьез рассматривают возможность нанесения превентивного удара по КНДР, на что та грозится превратить все вокруг в море огня. Столкновение неминуемо, и искра может проскочить в любой момент.

Приблизительно так описывается ситуация в основных американских, европейских и азиатских СМИ. Единственным местом, где такой паники нет, остается, как ни парадоксально, Северная Корея. Как удалось убедиться корреспонденту "Спутник Корея", побывавшему в Пхеньяне на мероприятиях по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ирсена, северокорейская столица живет обычной жизнью и к ядерному войне с США явно не готовится.

© Sputnik / Andrey Olfert В Пхеньяне © Sputnik / Andrey Olfert В Пхеньяне

Основная причина этого, пожалуй, в том, что северокорейские СМИ тщательно берегут нервные клетки своего народа и стараются не нагнетать и без того непростую ситуацию. К тому же в эти дни вся страна отмечает главный праздник — День Солнца — поэтому отвлекать людей на обсуждение проблемы, решение которой все равно зависит исключительно от дипломатов, скорее всего, видится северокорейскому руководству попросту нерациональным.

© Sputnik / Andrey Olfert Жители на улице Пхеньяна © Sputnik / Andrey Olfert Жители на улице Пхеньяна

Во-вторых, простые северокорейцы, по-видимому, уверены, что страна действительно обладает надежными средствами ядерного сдерживания и до войны дело не дойдет. Ну, а если дойдет, то она будет настолько разрушительной, что шансов выжить все равно почти не будет, поэтому переживать на этот счет смысла просто нет.

© Sputnik / Andrey Olfert © Sputnik / Andrey Olfert

Люди, как обычно, спешат на работу, возвращаются с покупками домой, стоят в очередях, ожидая общественный транспорт, гуляют с семьей и детьми, репетируют выступления к празднику, болтают с друзьями по пути на учебу, собираются на пикники и просто наслаждаются хорошей погодой, наконец-то пришедшей в Пхеньян.

Единственный признак готовности "стереть американских империалистов с лица земли" — это развешанные по городу плакаты с соответствующими лозунгами. Но они не доминируют в общей массе, и призывов выполнить задачи седьмого съезда партии по радикальному подъему уровня жизни никак не меньше.

© Sputnik / Andrey Olfert Парад, приуроченный к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне © Sputnik / Andrey Olfert Парад, приуроченный к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

Даже самая "пугающая" часть праздничных мероприятий, прошедших в Пхеньяне — военный парад — вживую выглядит внушительно, но не так устрашающе, как может показаться с экрана телевизора. И те же северокорейские "коммандос", бодро маршировавшие по площади им. Ким Ирсена с грозным камуфляжем на лице, уже через полчаса после окончания парада расслабленно расходятся по домам.

© Sputnik / Andrey Olfert Люди после окончания парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне © Sputnik / Andrey Olfert Люди после окончания парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

© Sputnik / Andrey Olfert © Sputnik / Andrey Olfert

Через час на площади остаются лишь отдельные группы людей, убирающих последние декорации и мусор, и Пхеньян возвращается к своему обычному размеренному темпу жизни, в котором дела военные занимают отнюдь не первостепенное значение.