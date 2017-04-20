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В мире

Лейбористы не намерены "играть по правилам" на выборах в Британии

12:4920.04.2017
(обновлено: 12:54 20.04.2017)
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© AFP 2017 / Paul EllisБританский политик Джереми Корбин. Архивное фотоБританский политик Джереми Корбин. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul Ellis

ЛОНДОН, 20 апр – РИА Новости, Мария Табак. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин ставит в центр своей предвыборной кампании лозунг "Я не играю по правилам", напоминающий о предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Daniel Sorabji
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Накануне парламент Великобритании поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные всеобщие выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.

"Многие СМИ и представители истеблишмента говорят о результате выборов как о решенном вопросе. Они считают, что в политике существуют правила, и если ты им не следуешь и не снимаешь шляпу перед влиятельными людьми, признавая тем самым, что реальных перемен быть не может, то ты не способен выиграть. Конечно, эти люди не хотят нашей победы. Потому что если мы победим, то это победит народ, а не влиятельные люди", — говорится в тексте первой предвыборной речи Корбина, с которой он выступит в четверг утром.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"Я не играю по правилам. И лейбористское правительство, которое будет избрано 8 июня, не будет играть по их правилам… Мы перевернем мошенническую систему. Консерваторы никогда этого не сделают. Семь лет невыполненных обещаний нам это демонстрируют: по зарплатам, по дефициту, по национальной системе здравоохранения, по школам, по окружающей среде", — говорится в тексте выступления.

Корбин уже отверг предложение главы Шотландской национальной партии (SNP) Николы Стерджен объединить силы и создать "прогрессивный альянс" из лейбористов, шотландских националистов и либерал-демократов для противостояния Консервативной партии.

Сторонники независимости Шотландии во время демонстрации в Глазго. Архивное фото
© AFP 2017 / Andy Buchanan
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"Никакой коалиции между SNP и лейбористским правительством не будет. SNP хочет развалить Соединенное Королевство, у нее нет задачи улучшить его работу. Независимость приведет только к ужесточению режима экономии в Шотландии, не к прогрессивной политике", — отметил Корбин в специальном заявлении.

Слабость Лейбористской партии и лично Корбина ставит в центр своей кампании премьер-министр страны Тереза Мэй. "На этих выборах предстоит сделать очень ясный выбор: между сильным и стабильным лидерством Консервативной партии и слабой, нестабильной коалицией хаоса во главе с Джереми Корбином", — сказала она, выступая в Болтоне накануне.

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
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"Только мы можем предложить план того, как сделать Британию сильней, как обеспечить ее будущее. Но только если вы дадите нам мандат. Так что голосуйте за сильное и стабильное лидерство, в котором нуждается эта страна. Дайте мне мандат на то, чтобы вести Британию вперед. Дайте мне мандат на то, чтобы говорить от лица Британии. Дайте мне мандат на то, чтобы сражаться за Британию и добиться результатов для нее", — сказала Мэй в телеинтервью в четверг.

В данный момент, согласно данным опроса YouGov, консерваторов поддерживают 48% населения, лейбористов – 24%, либдемов – 12%, Партию независимости – 7%.

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