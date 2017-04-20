Украина запретила въезд секретарю Союза журналистов России

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны сроком на три года секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну из-за его визитов в Крым, сообщила пресс-служба Независимого медиапрофсоюза Украины.

"Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", — говорится в сообщении медиапрофсоюза.

По данным организации, въезд запретили из-за "систематических нарушений" украинского законодательства со стороны секретаря СЖР Ашота Джазояна в части пересечения границы Украины во время визитов в Крым.

Подтверждением этой информации от СБУ РИА Новости пока не располагает.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".