Министр нефти Кувейта заявил о переносе даты визита в Россию

АБУ-ДАБИ, 20 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил в четверг журналистам, что его визит в РФ по приглашению министерства энергетики России может быть перенесен с конца мая на июль месяц из-за наступления 25 мая священного для мусульман месяца поста Рамадана.

"К сожалению, в конце мая наступает Рамадан. Конечно, я обещал министру энергетики России Александру Новаку приехать в Россию после сессии ОПЕК в Вене, но весьма вероятно, что мне придется просить перенести визит, возможно, до июля", — сказал аль-Марзук.-0-