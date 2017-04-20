В Совфеде раскритиковали обвинения о вмешательстве РИСИ в выборы в США

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обвинения Российского института стратегических исследований (РИСИ) во вмешательстве в выборы в США никуда не годятся с точки зрения логики и не имеют под собой никаких оснований, заявил РИА Новости сенатор, бывший глава управления внутренней политики администрации президента РФ Олег Морозов.

Как ранее сообщило агентство Рейтер, американские чиновники, имена которых не называются, утверждают, что в распоряжении спецслужб США оказались два "документа" Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что РФ пыталась вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.

"Это попытка выдать обычную аналитическую работу за подрывную деятельность, абсолютно негодная с точки зрения логики история, не имеющая никаких оснований в реальности", — заявил парламентарий.