Мексика согласилась с экстрадицией своего экс-губернатора из Италии в США

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Власти Мексики и США договорились, что экс-губернатор мексиканского штата Тамаулипас Томас Яррингтон будет экстрадирован из Италии, где он был задержан, в Штаты.

В совместном заявлении минюста США и генеральной прокуратуры Мексики отмечается, что достигнута договоренность попросить итальянские власти о приоритете запроса на выдачу от американской стороны, где Яррингтон обвиняется в торговле наркотиками и преступлениями, связанными с отмыванием средств.

В течение последних пяти лет Яррингтон скрывался от правоохранительных органов. По данным властей США, он начал брать взятки у наркоторговцев еще в бытность мэром города Матаморос на границе с США, а будучи губернатором штата Тамаулипас лишь расширил свою противозаконную деятельность. В мае 2013 года он был приговорен в США к двум срокам пожизненного тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, банковском мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

Ранее власти Мексики официально запросили Италию об экстрадиции задержанного экс-губернатора.

Достигнутое соглашение между Мексикой и США предполагает также возможность временной экстрадиции Яррингтона в латиноамериканскую страну с целью предать его суду за совершенные на национальной территории преступления, отмечается в совместном заявлении.