Ассанж в шутку сказал, что может баллотироваться в британский парламент

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж иронично заявил, что имеет возможность принять участие в парламентских выборах в Великобритании.

"Поскольку мне не вынесен приговор или хотя бы обвинение, и будучи австралийцем, я могу баллотироваться в парламент Великобритании. Хаха", — написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter, приложив ссылку на один из актов британского парламента, изменивший процесс выборов в стране.

Кроме того, он разместил в Twitter опрос, посвященный его возможному участию в выборах. На вопрос Ассанжа, стоит ли ему участвовать в выборах, может ответить любой желающий. В настоящее время в опросе приняли участие более 8 тысяч человек.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.

Since I am not sentenced (or even charged) with a crime and am an Australian I can run for UK parliament. Haha. https://t.co/qfIkvWTfSd — Julian Assange (@JulianAssange) 19 апреля 2017 г.

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