В Колумбии число погибших при оползне увеличилось до 14 человек

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Число погибших при оползне в колумбийском городе Манисалес возросло до 14 человек, сообщили в среду местные власти.
В общей сложности стихия затронула 25 районов города, отмечает портал Tiempo. Причиной трагедии стали проливные дожди, обрушившиеся на Колумбию.
В Манисалес прибыл президент страны Хуан Мануэль Сантос, чтобы на месте руководить спасательной операцией и оказанием помощи пострадавшим.
В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. По последним данным, погибли 320 человек, город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.