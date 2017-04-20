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В мире

"Элемент политической травли": поляки допросили главу ЕС Дональда Туска

00:1020.04.2017
(обновлено: 00:11 20.04.2017)
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© AFP 2017 / PAP/ Bartlomiej ZborowskiБывший премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на допрос по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСББывший премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на допрос по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ
© AFP 2017 / PAP/ Bartlomiej Zborowski

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск 19 апреля, в среду, пришел на допрос в окружную прокуратуру Варшавы. Пока в качестве свидетеля. Это был уже второй вызов Туска к следователям: первый он проигнорировал, сославшись на высокую занятость. Руководителя ЕС сторонники и противники ждали уже на вокзале в Варшаве.

"Я оказался бы в одиночестве, если бы сказал, что прокуратура действует нейтрально, без политического подтекста. Это элемент политической травли", — заявил Туск перед визитом в прокуратуру. На допросе глава Евросовета провел более восьми часов. После этого он сказал журналистам, что не может распространять информацию о ходе следствия. При этом отметил "гостеприимность" прокурорских работников. "Это все что я могу сказать относительно расследования", — добавил глава Евросовета.

Любой ответ следователю — плохой

Председатель Европейского Совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Туск назвал вызов в польскую прокуратуру частью политической кампании
Когда Туск говорил о "политическом подтексте", он подразумевал, что за вызовами в прокуратуру стоит его давний политический соперник — лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Именно Качиньский всячески препятствовал переизбранию Туска главой ЕС, а день, когда это переизбрание все же состоялось, назвал "черным четвергом".

Сейчас обвиняемыми по делу проходят экс-руководители Службы военной контрразведки (СВК) — генералы Януш Носек и Петр Пытель. Им инкриминируют "превышение полномочий". Якобы начиная с 2010 года они контактировали и сотрудничали с ФСБ России без санкции главы правительства, которым на тот момент был Туск. В чем именно заключалось сотрудничество — точно неизвестно. Например, польский телеканал TVN со ссылкой на собственные источники рассказывал, что взаимодействие касалось условий вывода из Афганистана польского военного контингента через территорию России.

По данным других СМИ, СВК и ФСБ могли контактировать по разного рода техническим вопросам с тем, чтобы, в частности, не допустить авиакатастроф, подобных крушению лайнера Ту-154М 10 апреля 2010 года в Смоленске. Тогда погиб президент Польши Лех Качиньский — брат лидера партии "Право и справедливость", почти все военное руководство республики, многие известные политики и общественные деятели.

Антиправительственная демонстрация оппозиционных партий в Варшаве
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
Сезонное обострение. Польша начала новую дуэль сама с собой
Впрочем, есть еще и экзотическая версия: Gazeta Polska Codziennie писала, что контрразведчики в интересах российских спецслужб следили за польскими политиками и чиновниками, в том числе за прокурором Мареком Пасенком, который как раз расследовал дело об авиакатастрофе. Более того, чекисты якобы чувствовали себя буквально как дома в штаб-квартире СВК, куда имели беспрепятственный доступ.

Туск должен ответить следователю прокуратуры, был он в курсе этих контактов или нет. Если он ответит "нет", то это означает, что не контролировал собственные спецслужбы. Но если скажет "да", то дело из юридического станет политическим. Совсем не будет иметь значения содержание этих контактов (понятно, что специальные службы и правоохранительные органы разных стран так или иначе взаимодействуют, даже если отношения между странами натянутые). Качиньский и другие руководители партии "Право и справедливость" моментально окрестят главу ЕС "агентом Кремля", хотя речь идет о формальном и техническом контакте. Остальное можно будет легко дофантазировать.

Дональда Туска будут бить с трех сторон

Сотрудник МЧС на месте крушения самолета президента Польши Качиньского. Архивное фото
© AP Photo / Mikhail Metzel
Польша вновь обвинила российских диспетчеров в смоленской трагедии
Параллельно с делом о сотрудничестве с ФСБ разворачивается еще и дело об авиакатастрофе 2010 года. Служба военной контрразведки Польши подала в прокуратуру заявление, в котором обвинила Туска в нарушениях и злоупотреблениях во время тендера на ремонт разбившегося президентского самолета Ту-154. Об этом журналистам рассказал министр обороны страны Антоний Мацеревич.

Кроме того, министр Мацеревич заявил, что Туск препятствовал объективному расследованию и делал это в интересах Москвы. "Премьер-министр Дональд Туск заключил с Владимиром Путиным нелегальную сделку во вред Польше, и он должен за это отвечать перед судом", — заявил Мацеревич.

Третье направление атаки на Туска — дело "финансовой пирамиды" Amber Gold. Компания Amber Gold существовала в Польше с 2009 по 2012 год: она предлагала клиентам инвестировать в золото, обещала высокие проценты по вкладам, но после обанкротилась — свои сбережения потеряли около семи тысяч человек. Руководство Amber Gold якобы было связано с партией Туска "Гражданская платформа". Теперь специальная парламентская комиссия хочет допросить главу ЕС и по этому поводу.

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