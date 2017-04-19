Юрист: многие страны не исполняют решения Международного суда ООН

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Многие страны, в том числе США, не исполняли решения Международного суда ООН, заявил РИА Новости адвокат Александр Липатников, комментируя решение суда относительно обеспечительных мер по иску Украины к России.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке.

"Что касается контроля за исполнением мер суда, то многие страны отказываются выполнять предписания суда, хотя и принимают его позицию к сведению. Например, когда в 1986 году суд обязал США возместить ущерб, нанесенный латиноамериканской стране Никарагуа в результате подрывных действий против никарагуанского социалистического правительства, США приняли решение суда во внимание, но отказались от его реализации. Никаких последствий для США этот отказ не повлек", — сказал Липатников.

При этом он отметил, что формально решение суда является обязательным. "Теоретически любой член ООН может довести неисполнение решения суда до сведения Совета Безопасности ООН, а далее уже принимает решение Совет Безопасности. Но РФ является членом Совбеза и обладает правом вето, что говорит само за себя", — пояснил адвокат.

Он также сообщил, что обращение в Международный суд ООН за принятием временных мер – достаточно распространенная практика, однако далеко не во всех случаях суд идет навстречу истцам. "Так, в апреле 1999 года Югославия подавала иск по принятию временных мер в отношении десяти стран НАТО, но суд отклонил иск, заявив, что не обладает должной юрисдикцией", — сказал Липатников.

Как напомнил собеседник агентства, в 2011 году суд опубликовал аналогичное решение по иску Грузии к России – тогда Тбилиси также обвинял Москву в нарушении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. "Заявление Украины стало вторым после заявления Грузии иском в отношении российского государства. Вполне ожидаемо суд не стал его удовлетворять в полном объеме", — считает юрист.