Мэй и Порошенко обсудили ход реформ на Украине

ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский премьер-министр Тереза Мэй отметила успешное проведение реформ на Украине и подтвердила намерение Великобритании участвовать в двусторонней конференции 6 июля, заявил официальный представитель премьера.

В среду украинский президент Петр Порошенко находится с визитом в Лондоне, где провел встречу с премьером Мэй, а также выступил в Королевском институте международных отношений. По словам Порошенко, он договорился с британской стороной о проведении 6 июля в Лондоне конференции по украинским реформам.

"Стороны обсудили повестку реформ на Украине. Премьер приветствовала достигнутый прогресс. Она подтвердила, что британское правительство с нетерпением ждет возможности принять конференцию по реформам 6 июля с тем, чтобы придать импульс и закрепить международную поддержку Украины. Президент поблагодарил премьера за сотрудничество и пригласил ее при первой же возможности посетить Украину", — говорится в заявлении представителя премьера.

Порошенко и Мэй договорились укреплять двусторонние отношения.

При этом Мэй сказала, что "Британия признает угрозу, которую несет Россия", упомянув присоединение Крыма и конфликт в Донбассе, а также отметила, что Лондон продолжает предлагать "поддержку для противостояния этой угрозе". "Стороны также согласились в важности поддержания режима санкций (против РФ) до полного выполнения минских соглашений, а также договорились совместно работать над укреплением двусторонней безопасности и оборонного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Мэй и Порошенко встречались впервые.