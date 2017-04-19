Игрок в американский футбол предложил помощь пресс-секретарю Белого дома

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Игрок команды американского футбола New England Patriots Роб Гронковски прервал в среду брифинг Белого дома, в шутку предложив пресс-секретарю президента Шону Спайсеру помочь с ответом на вопросы.

Президент США Дональд Трамп принимает команду в среду в Белом доме, чтобы отметить выигрыш "патриотами" Супербоула — самого престижного кубкового матча американского футбола.

Гронковски заглянул в дверь зала, где Спайсер проводил брифинг для журналистов, и спросил пресс-секретаря президента, не нужна ли ему помощь. "Я справлюсь. Но спасибо", — ответил Спайсер. "Это было круто!" — добавил пресс-секретарь, когда Гронковски ушел. Спайсер болеет за New England Patriots.

Гронковски играет на позиции тайт-энда — третьего от центра игрока в американском футболе. Бывшая звезда этой позиции в New England Patriots 27-летний Аарон Эрнандес покончил с собой в среду в тюрьме, где он отбывал пожизненный срок без права помилования за убийство. Клуб не прокомментировал смерть бывшего спортсмена.

Не все игроки New England Patriots приехали на встречу с Трампом, некоторые отказались от нее, сославшись на личные обстоятельства.