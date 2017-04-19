Неизвестные разбили окна в здании Украинского института национальной памяти

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в здании организации неизвестные разбили три окна.

В марте Вятрович сообщил, что под двери организации принесли похоронный венок с его именем и указанием даты смерти. До этого неизвестные подожгли входную дверь института. В феврале неизвестные совершили попытку нападения на директора на одной из улиц Киева.

"Опять разбитое окно дома… где находится Украинский институт национальной памяти. Еще один мелкий хулиганский поступок, если оценивать его отдельно, не принимая во внимание предыдущие нападения на институт в течение последних месяцев. Именно так, к сожалению, до сих пор рассматривает их полиция", — написал Вятрович на своей странице в Facebook, отметив, что разбиты три окна.

Ранее с инициативой об усилении охраны института в связи с этими инцидентами выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, нападения на институт, который занимается декоммунизацией на Украине, инициированы "извне", чтобы проверить, как украинские власти будут реагировать на подобные действия.

Институт национальной памяти занимается изучением и распространением сведений об украинской революции 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает события Второй мировой войны с точки зрения националистической идеологии. По его инициативе стартовала информационная кампания к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). По словам Вятровича, главной целью кампании на первом этапе будет распространение информации о борьбе УПА с фашистами. Также планируется выставка о противостоянии УПА СССР.

Ведомство является одним из авторов закона "о декоммунизации". Ранее оно опубликовало список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.