Александр Зуев стал помощником генсека ООН по вопросам верховенства права

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил своим помощником гражданина России Александра Зуева, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Зуев стал помощником генсека по вопросам верховенства права и институтам безопасности в департаменте по миротворческим операциям ООН. На этом посту он сменил россиянина Дмитрия Титова, который занимал эту должность с 2007 года.

Зуев родился в 1958 году, окончил МГИМО, в структурах ООН работает с 1990 года, много лет отработал в Детской фонде ООН (UNICEF).