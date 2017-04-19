Мэрия Ниццы усилит охрану избирательных участков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мэрия Ниццы приняла решение направить на каждый избирательный участок сотрудников службы безопасности в подкрепление к муниципальным полицейским, передает агентство Франс Пресс.

"В целях обеспечения оптимальной насколько это возможно безопасности, Ницца разместит сотрудников службы безопасности в подкрепление к муниципальной полиции в общей сложности на 252 избирательных участках", — сообщил первый заместитель мэрии города Кристиан Эстрози.

Он отметил, что степень риска этой избирательной кампании высокая. "Никогда еще избирательная кампания во Франции не знала таких угроз", — сказал Эстрози.

Также Эстрози добавил, что после задержаний в Марселе власти Ниццы находятся в контакте с государственными службами.

Утром во вторник в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти на завершающем этапе президентской гонки во Франции. Двое молодых людей — Махидин М. и Клеман Б. были известны французским спецслужбам. При обыске у них была обнаружена фотография, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг запрещённой в РФ группировки ИГ*.

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