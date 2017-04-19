Киев планирует предоставить суду ООН новые доказательства по иску к России

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Киев планирует предоставить больше доказательств в ходе дальнейшего рассмотрения в Международном суде ООН иска к России, связанного с нарушением конвенции по финансированию терроризма, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

В среду судебная инстанция отказалась удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. При этом суд согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает.

"Есть достаточно доказательств, но когда мы готовили это дело по предыдущим мероприятиям, мы исходили из того, что нужно доказать предыдущие юрисдикции и предоставить именно доказательства наличия нарушения конвенции. Суд признал, что им недостаточно (доказательств – ред.) для принятия решения. Поэтому сейчас мы будем фокусироваться уже на доказательстве нами вины по сбитию, например, самолета MH 17", — заявила Зеркаль на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По ее словам, суд ООН в мае определит календарь заседаний по дальнейшему рассмотрению иска Украины к РФ.

Украина 16 января подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. По сообщению МИД Украины, иск был подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины". На период разбирательства Украина потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.