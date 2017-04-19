Киев планирует предоставить суду ООН новые доказательства по иску к России

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Киев планирует предоставить больше доказательств в ходе дальнейшего рассмотрения в Международном суде ООН иска к России, связанного с нарушением конвенции по финансированию терроризма, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Есть достаточно доказательств, но когда мы готовили это дело по предыдущим мероприятиям, мы исходили из того, что нужно доказать предыдущие юрисдикции и предоставить именно доказательства наличия нарушения конвенции. Суд признал, что им недостаточно (доказательств – ред.) для принятия решения. Поэтому сейчас мы будем фокусироваться уже на доказательстве нами вины по сбитию, например, самолета MH 17", — заявила Зеркаль на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
Украина 16 января подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. По сообщению МИД Украины, иск был подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины". На период разбирательства Украина потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.