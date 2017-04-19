Белый дом заявил о сближении позиций США и Китая по проблеме вокруг КНДР

РИА НОВОСТИ. БЕЛЫЙ ДОМ ЗАЯВИЛ О СБЛИЖЕНИИ ПОЗИЦИЙ США И КИТАЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ВОКРУГ КНДР: ПЕКИН ИГРАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ