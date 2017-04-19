Emirates сократит рейсы в США после запретов и ограничений Трампа

ДУБАЙ, 19 апр — РИА Новости. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates сократит рейсы в пять из 12 городов США, куда летают ее самолёты, с мая этого года после введённых этой страной запретов на провоз электроники в салоне и визовых ограничений, сообщает издание Gulf News.

Ранее авиакомпания заявила о падении числа бронирований на рейсы в США.

Сокращение рейсов коснётся таких направлений, как Форт-Лодердейл, Орландо, Сиэтл, Бостон и Лос-Анджелес.

"Это коммерческое решение в ответ на сократившийся спрос в США. Последние шаги, предпринятые властями США, касающиеся выдачи виз, повышенной проверки безопасности и ограничений на электронные устройства в салоне самолёта, имеют прямое влияние на спрос и заинтересованность относительно рейсов в США",- сказал изданию представитель авиакомпании.

Рейсы в Форт-Лодердейл и Орландо будут сокращены с 1 и 23 мая соответственно с ежедневных до пяти в неделю.

Полёты в Сиэтл и Бостон с 1 и 2 июня соответственно будут осуществляться один раз в день вместо двух. С 1 июля рейсы в Лос-Анджелес сократят с 2 раз в день до одного.