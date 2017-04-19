Россия обеспокоена реализацией мирного соглашения в Ливии

ООН, 19 апр — РИА Новости. Прогресса в реализации мирного соглашения в Ливии практически нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.

"К сожалению, прогресса в реализации схиратских договоренностей почти не просматривается. Не выполнены главные задачи переходного периода, не завершена работа над текстом конституции, не проведены всеобщие выборы, по итогам которых должны быть сформированы постоянные органы власти", — сказал Ильичев.

"С сожалением констатируем, что, несмотря на предпринимаемые международным сообществом усилия по урегулированию внутриполитического кризиса в Ливии, ситуация к лучшему не меняется. Нас беспокоит, что раздробленность этой страны и управления мешает решению многочисленных проблем. Ливия мучительно восстанавливается после удара, нанесенного ей интервенцией 2011 года", — добавил он.

По его словам, руководящему совету Триполи не удается стать институтом власти, которому бы доверяли широкие слои населения. Столицу контролируют многочисленные вооруженные группировки, не все из них лояльны совету, констатировал Ильичев. В то же время перспективы создания президентской гвардии неясны, а состав правительства национального согласия до сих пор не утвержден палатой представителей, как этого требует схиратское соглашение, уточнил он.

Вместе с тем, Ильичев подчеркнул необходимость соблюдения соглашения. "Отмечаем важность выполнения резолюции СБ ООН 2259, которая закрепила ливийское политическое соглашение в качестве основы урегулирования конфликта", — сказал Ильичев.

"Продолжающееся противостояние между Триполи и Тобруком привело к фактическому параличу государственной системы управления. Один из последних тревожных сигналов общей нестабильности — боестолкновения в районе так называемого нефтяного полумесяца, а в последние дни и на юге страны", — сказал Ильичев.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. Согласно соглашению в Ливии было создано правительство национального единства и президентский совет во главе с Фаезом ас-Сарраджем.