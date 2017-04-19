Компания Adidas извинилась за письмо участникам Бостонского марафона

Самодельный мемориал в память о погибших в теракте на международном марафоне в Бостоне. Архивное фото

Самодельный мемориал в память о погибших в теракте на международном марафоне в Бостоне. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания Adidas извинилась за письмо пробежавшим Бостонский марафон, в котором компания поздравила участников с тем, что они "выжили" на дистанции, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Клиенты Adidas в социальных сетях напомнили компании, что в 2013 году некоторые люди в буквальном смысле слова выжили после теракта на марафоне. Компания поспешила принести свои извинения, заявив что "невероятно сожалеет" о своей "бестактности".

По данным агентства, в этом году в марафоне приняли участие два спортсмена, пробежавшие дистанцию в 2013 году.

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. В результате погибли три человека, более 200 были ранены. В организации теракта обвинили братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан Царнаев 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Суд присяжных в мае приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.