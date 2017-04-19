На Украине хотят регламентировать использование языков нацменьшинств

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Группа народных депутатов Украины внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект, который регулирует использование языков национальных меньшинств в школах, судах и органах местного самоуправления страны, а также расширяет возможности применения языков.

Авторы документа отмечают, что действующая законодательная базы в сфере использования языков нацменьшинств является неудовлетворительной, ранее принятый закон об основах государственной языковой политики, по их мнению, противоречит конституции Украины. Предложенный документ призван содействовать защите и развитию языков нацменьшинств в строго определенных границах одной общины, которые будут определять местные власти. Но это не должно препятствовать применению и изучению государственного языка.

Согласно конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский. При этом основной закон гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

В 2012 году был принял закон об основах государственной языковой политики, который, в том числе, предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу этот закон, однако на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады, он считается действующим.

Границы применения

На Украине насчитывается более 100 народностей и национальных меньшинств, самой большой по численности является русская община. На сегодняшний день для получения получения статуса регионального языка или языка нацменьшинств необходимо, чтобы на территории проживало не менее 10% населения, которые считают его родным. Решение о предоставлении такого статуса принимается местными органами власти по инициативе местной общины. Однако с 2012 года этот закон не нашел широкого применения.

Законопроектом предлагается прописать процедуру определения границ общины, которая является местом компактного проживания национального меньшинства. Для определения такого статуса будет достаточно решения сельского, поселкового, городского совета, которое потом утверждается Минкультом. При этом решение министерство культуры может быть обжаловано в суде.

В случае принятия этого закона представители нацменьшинств будут иметь право обращаться в местные органы исполнительной власти на языке национального меньшинства в письменной или устной форме, получать ответ на языке национального меньшинства.

"В местах компактного проживания определенного национального меньшинства орган местного самоуправления соответствующего села, поселка, города может применять, наряду с государственным, язык национального меньшинства для проведения заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения", — говорится в тексте законопроекта. При этом по требованию хотя бы одного участника заседания может быть обеспечен перевод на государственный язык.

Также предполагается, что в случае если мероприятия и встречи будут проходят при участии должностных лиц органов государственной власти, государственных предприятий, они проводятся на украинском языке.

Законопроектом также регулируется язык общения в суде. В частности, в судебном процессе может применяться язык национального меньшинства, а представитель нацменьшенства может бесплатно воспользоваться услугами переводчика, если не понимает украинский язык.

Язык образования

По данным министерства образования Украины, в стране насчитывается более 17 тысяч школ. В 2015-2016 годах на русском языке обучение проводилось в 614 школах, на румынском – в 75, на венгерском – 69, на молдавском – в 3, на польском – 5. На украинском языке преподавания велось в почти в 15,5 тысячи школ.

Депутаты предлагают на законодательном уровне прописать, что в местах компактного проживания нацменьшинств, по просьбе родителей в детских садах и школах, могут быть созданы отдельные группы или классы с обучением на языке нацменьшинства.

В начальной школе объем преподавания на украинском языке должен быть достаточным для того, чтобы в дальнейшем овладеть курсом предметов на государственном языке в средней и старшей школе. В средних классах объем преподавания на государственном языке школьных предметов не должен быть меньшим, чем на языке нацменьшинств.

"В старшей школе объем преподавания предметов и курсов на государственном языке должен составлять не менее 80% от всех предметов", — говориться в законопроекте. Дисциплины, по которым ученики будут проходить внешнее независимое тестирование, должны преподаваться на украинском языке.

Язык в кино и СМИ

В сфере культуры депутаты предлагают закрепить параллельное с государственным представительство языка нацменьшинств: на этих языках разрешено будет проводить культурные мероприятия.

Депутаты предлагают разрешить показ фильмов на языке национальных меньшинств с субтитрами на украинском языке. Если фильм демонтируется на украинском языке, он может сопровождаться субтитрами на языке нацменьшинства. В музеях названия экспонатов также могут дублироваться на языке национальных меньшинств.

Разрешается также использование языка нацменьшинств на телевидении и радио. При этом объем вещания не может превышать 20% эфирного времени. Кроме того, регулируется использование языка национальных меньшинств во внешней рекламе и на географических указателях. Например, рядом с названием на украинском языке может быть перевод на другой язык, или указан вариант написания на латинице. При этом размер шрифта надписи на языке национального меньшинства должен быть не больше размера шрифта надписи на государственном языке.

Предполагается, что если закон будет принят в Раде, он ступит в силу в течении одного года со дня его опубликования в официальной прессе.