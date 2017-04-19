США
19.0419 апреля19:16МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

На Украине хотят регламентировать использование языков нацменьшинств

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (236)
18:3719.04.2017
(обновлено: 19:10 19.04.2017)
04937
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фотоПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Группа народных депутатов Украины внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект, который регулирует использование языков национальных меньшинств в школах, судах и органах местного самоуправления страны, а также расширяет возможности применения языков.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Гройсман заговорил по-русски, доказывая, что язык на Украине не притесняют

Авторы документа отмечают, что действующая законодательная базы в сфере использования языков нацменьшинств является неудовлетворительной, ранее принятый закон об основах государственной языковой политики, по их мнению, противоречит конституции Украины. Предложенный документ призван содействовать защите и развитию языков нацменьшинств в строго определенных границах одной общины, которые будут определять местные власти. Но это не должно препятствовать применению и изучению государственного языка.

Согласно конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский. При этом основной закон гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

В 2012 году был принял закон об основах государственной языковой политики, который, в том числе, предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу этот закон, однако на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады, он считается действующим.

Границы применения

На Украине насчитывается более 100 народностей и национальных меньшинств, самой большой по численности является русская община. На сегодняшний день для получения получения статуса регионального языка или языка нацменьшинств необходимо, чтобы на территории проживало не менее 10% населения, которые считают его родным. Решение о предоставлении такого статуса принимается местными органами власти по инициативе местной общины. Однако с 2012 года этот закон не нашел широкого применения.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Радикалы сорвали "Тотальный диктант" по русскому языку на Украине

Законопроектом предлагается прописать процедуру определения границ общины, которая является местом компактного проживания национального меньшинства. Для определения такого статуса будет достаточно решения сельского, поселкового, городского совета, которое потом утверждается Минкультом. При этом решение министерство культуры может быть обжаловано в суде.

В случае принятия этого закона представители нацменьшинств будут иметь право обращаться в местные органы исполнительной власти на языке национального меньшинства в письменной или устной форме, получать ответ на языке национального меньшинства.

"В местах компактного проживания определенного национального меньшинства орган местного самоуправления соответствующего села, поселка, города может применять, наряду с государственным, язык национального меньшинства для проведения заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения", — говорится в тексте законопроекта. При этом по требованию хотя бы одного участника заседания может быть обеспечен перевод на государственный язык.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Osamu Honda
Загайнов: Киев применяет двойные стандарты в вопросе прав человека

Также предполагается, что в случае если мероприятия и встречи будут проходят при участии должностных лиц органов государственной власти, государственных предприятий, они проводятся на украинском языке.

Законопроектом также регулируется язык общения в суде. В частности, в судебном процессе может применяться язык национального меньшинства, а представитель нацменьшенства может бесплатно воспользоваться услугами переводчика, если не понимает украинский язык.

Язык образования

По данным министерства образования Украины, в стране насчитывается более 17 тысяч школ. В 2015-2016 годах на русском языке обучение проводилось в 614 школах, на румынском – в 75, на венгерском – 69, на молдавском – в 3, на польском – 5. На украинском языке преподавания велось в почти в 15,5 тысячи школ.

Мужчина читает газету в Хайфе, Израиль
© AFP 2017 / Jack Guez
Бандеровская идеология и антисемитизм на Украине

Депутаты предлагают на законодательном уровне прописать, что в местах компактного проживания нацменьшинств, по просьбе родителей в детских садах и школах, могут быть созданы отдельные группы или классы с обучением на языке нацменьшинства.

В начальной школе объем преподавания на украинском языке должен быть достаточным для того, чтобы в дальнейшем овладеть курсом предметов на государственном языке в средней и старшей школе. В средних классах объем преподавания на государственном языке школьных предметов не должен быть меньшим, чем на языке нацменьшинств.

"В старшей школе объем преподавания предметов и курсов на государственном языке должен составлять не менее 80% от всех предметов", — говориться в законопроекте. Дисциплины, по которым ученики будут проходить внешнее независимое тестирование, должны преподаваться на украинском языке.

Язык в кино и СМИ

В сфере культуры депутаты предлагают закрепить параллельное с государственным представительство языка нацменьшинств: на этих языках разрешено будет проводить культурные мероприятия.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутату Рады выключили микрофон за вопрос на русском языке

Депутаты предлагают разрешить показ фильмов на языке национальных меньшинств с субтитрами на украинском языке. Если фильм демонтируется на украинском языке, он может сопровождаться субтитрами на языке нацменьшинства. В музеях названия экспонатов также могут дублироваться на языке национальных меньшинств.

Разрешается также использование языка нацменьшинств на телевидении и радио. При этом объем вещания не может превышать 20% эфирного времени. Кроме того, регулируется использование языка национальных меньшинств во внешней рекламе и на географических указателях. Например, рядом с названием на украинском языке может быть перевод на другой язык, или указан вариант написания на латинице. При этом размер шрифта надписи на языке национального меньшинства должен быть не больше размера шрифта надписи на государственном языке.

Предполагается, что если закон будет принят в Раде, он ступит в силу в течении одного года со дня его опубликования в официальной прессе.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена