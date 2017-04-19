МИД назвал планы НАТО провести мероприятие на Шпицбергене провокацией

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МИД РФ расценивает как провокацию планы НАТО провести на Шпицбергене мероприятие под ее эгидой.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО планируется в мае этого года провести на архипелаге Шпицберген мероприятие по линии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Российская сторона исходит из того, что все государства-участники Договора о Шпицбергене 1920 года должны быть заинтересованы в том, чтобы Шпицберген оставался архипелагом мира и добрососедства", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве отметили, что в контексте "нынешнего курса НАТО на "сдерживание" России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген "под крыло" военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу Договора 1920 года". "Не можем расценивать такую линию иначе, как провокационную", — говорится в комментарии.

В МИД РФ обратили также внимание на то, что "в повестке дня семинара среди прочего значится обсуждение взаимосвязи между геополитикой и будущим Арктики". "Убеждены в том, что в арктическом регионе нет таких проблем, решение которых требовало бы участия НАТО, а тем более военных рецептов. Нагнетание напряженности не отвечает долгосрочным интересам стран Севера Европы, ослабляет, а не укрепляет их безопасность", — сообщили в ведомстве.