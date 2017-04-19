МИД назвал планы НАТО провести мероприятие на Шпицбергене провокацией

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МИД РФ расценивает как провокацию планы НАТО провести на Шпицбергене мероприятие под ее эгидой.
Ранее СМИ сообщали, что НАТО планируется в мае этого года провести на архипелаге Шпицберген мероприятие по линии Парламентской ассамблеи НАТО.
"Российская сторона исходит из того, что все государства-участники Договора о Шпицбергене 1920 года должны быть заинтересованы в том, чтобы Шпицберген оставался архипелагом мира и добрососедства", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
В МИД РФ обратили также внимание на то, что "в повестке дня семинара среди прочего значится обсуждение взаимосвязи между геополитикой и будущим Арктики". "Убеждены в том, что в арктическом регионе нет таких проблем, решение которых требовало бы участия НАТО, а тем более военных рецептов. Нагнетание напряженности не отвечает долгосрочным интересам стран Севера Европы, ослабляет, а не укрепляет их безопасность", — сообщили в ведомстве.