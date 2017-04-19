СМИ: ни один федеральный прокурор США пока не приступил к работе при Трампе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Должности всех 93 федеральных прокуроров США остаются вакантными, так как генпрокурор Джефф Сешнс до сих пор не произвел ни одного назначения с момента вступления в должность, пишет издание Washington Post.
Оставшиеся 47 прокуроров уже покинули свои посты ранее.
"Нам действительно необходимо усердно работать над этим", — заявил Сешнс, отметив, что пока он ведет поиск подходящих кандидатов, исполняющие обязанности чиновники "довольно неплохо отвечают задачам" президента Трампа.
Ситуация усугубляется тем, что формально не получил назначение и заместитель генпрокурора. Претендент на пост Род Розенстайн должен заручиться поддержкой Сената, чтобы официально вступить в должность.