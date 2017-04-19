СМИ: ни один федеральный прокурор США пока не приступил к работе при Трампе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Должности всех 93 федеральных прокуроров США остаются вакантными, так как генпрокурор Джефф Сешнс до сих пор не произвел ни одного назначения с момента вступления в должность, пишет издание Washington Post.

В марте американский минюст потребовал уйти в отставку 46 прокуроров, которые были назначены бывшим президентом США Бараком Обамой. Практика увольнения при новой администрации прокуроров, назначенных прежним президентом, в США является общепринятой.

Оставшиеся 47 прокуроров уже покинули свои посты ранее.

"Нам действительно необходимо усердно работать над этим", — заявил Сешнс, отметив, что пока он ведет поиск подходящих кандидатов, исполняющие обязанности чиновники "довольно неплохо отвечают задачам" президента Трампа.

Как отмечает издание, пустующие места не позволяют Сешнсу приступить к реализации запланированных инициатив в области юстиции. По словам бывшего пресс-секретаря минюста при администрации Обамы, исполняющий обязанности прокурор не обладает всей полнотой власти во взаимодействиях с полицией и другими ведомствами.

Ситуация усугубляется тем, что формально не получил назначение и заместитель генпрокурора. Претендент на пост Род Розенстайн должен заручиться поддержкой Сената, чтобы официально вступить в должность.