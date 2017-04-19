Матвиенко: Россия и Китай столкнулись с проявлениями информационной войны

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия и Китай столкнулись с проявлениями информационной войны, с искажением всего того, что происходит в наших странах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в среду на заседании межпарламентской российско-китайской комиссии.

"Оба наших государства периодически становятся объектами информационных атак, клеветы, домыслов, искажений всего того, что происходит в Китае, в России", — сказала спикер.

Она подчеркнула, что Россия столкнулась с такой мощной информационной войной, поскольку ведет независимую внешнюю политику и твердо нацелена на построение многополярного, справедливого миропорядка.

"Мы выступаем против грубого нарушения кем бы то ни было международного права, устава ООН. Мы против решения региональных и иных конфликтов с помощью вооруженных сил, силовых методов, мы выступаем за политико-дипломатическое решение", — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что идет мощная информационная война, чтобы исказить позиции России, представить их в другом формате. Сенатор подчеркнула, что на различных международных площадках Россия доводит свою позицию до партнеров, правду все равно не скрыть. "Как бы ни пытались исказить и историю Второй мировой войны, в которой наши народы боролись с фашистской Германией, японским милитаризмом", — добавила глава Совфеда.

Она уверена, что Россия и Китай должны ставить этому заслон, объединять усилия для противодействия информационным атакам, развивать медиапроекты.