В Мосуле ликвидировали ближайшего помощника главаря ИГ*

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Федеральная полиция Ирака ликвидировала ближайшего сподвижника главаря террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади по имени Абу Абдуррахман, передает местный информационный портал Shafaq News со ссылкой на главу полиции генерала Раида Шакера Джаудата.

По словам генерала, помощник Багдади был уничтожен в результате обстрела его штаб-квартиры в одном из районов западного Мосула. Джаудат заявил, что иракская полиция ликвидировала еще нескольких террористов ИГ*, среди которых экстремист Абу Валид ат-Туниси и четверо его сподвижников.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула продолжается с октября 2016 года. С февраля военные продвигаются в западной части города. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

*Террористическая организация, запрещенная в России