Игрока в американский футбол Хернандеса нашли мертвым в тюремной камере

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. В прошлом звездный игрок в американский футбол Аарон Хернандес, отбывающий пожизненное заключение, найден мертвым в камере, тюремные власти предполагают, что он совершил самоубийство, сообщила газета New York Times.

Ранее в этом месяце Хернандес был оправдан по делу об убийстве двух человек, хотя продолжил отбывать пожизненное заключение за другое преступление.

Присяжные в Бостоне 14 апреля признали Хернандеса невиновным в убийстве двух мужчин возле ночного клуба в 2012 году. Прокуратура настаивает, что Хернандес убил двух человек из-за спора, который начался с разлитого напитка.

При этом Хернандес, который в прошлом играл в Национальной футбольной лиге (НФЛ) за клуб "Нью-Ингленд Пэтриотс", был осужден на пожизненное заключение без права помилования за другое преступление — убийство приятеля в 2013 году. Он был признан виновным в этом убийстве два года назад.