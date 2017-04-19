Посольство РФ в Словакии не получало объяснений Facebook из-за блокировки

ПРАГА, 19 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Заблокированная страница российского посольства в Словакии в Facebook до сих пор остается недоступной, и дипломаты пока не получили объяснений от соцсети, сообщил РИА Новости в среду представитель посольства Николай Левшунов.

"Реальная страница российского посольства в Словакии остается до сих пор заблокированной, и в диппредставительстве пока не получили объяснений от администраторов соцсети", — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Facebook появились фальшивые аккаунты страниц посольств РФ в Чехии и Словакии, а администрация соцсети, вместо того чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив при этом поддельный аккаунт. Учитывая, что в России нет представительства Facebook, Министерство иностранных дел направило все материалы по этим фактам в Роскомнадзор, сказала она.

По словам Левшунова, около недели назад дипломаты узнали от пользователей официальной страницы посольства в Facebook на словацком языке, что в сети появилась еще одна — очень похожая, но фальшивая, которая сообщала о реальных событиях, "но с некоторой их корректировкой". "После соответствующего обращения посольства к администрации Facebook три дня назад мы вдруг обнаружили, что наша реальная страница заблокирована, а поддельная продолжает функционировать, причем название нашего диппредставительства звучит уже как "Советское посольство в Чехословакии", — сказал Левшунов.

Левшунов рассказал, что сначала информация, которую публиковали на фейковой странице, "носила пророссийский характер". "Они писали по актуальным вопросам. Но потом эта информация стала носить дискредитационный характер, они начали писать откровенное вранье", — сказал он. "Например, вчерашняя демонстрация студентов Братиславы против коррупции в республике с участием 5-7 тысяч человек подается здесь в среду как якобы "массовый протест словацкой общественности против членства страны в Евросоюзе, в котором приняли участие около 150 тысяч граждан", — отметил Левшунов.