Посольство РФ в Словакии не получало объяснений Facebook из-за блокировки

ПРАГА, 19 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Заблокированная страница российского посольства в Словакии в Facebook до сих пор остается недоступной, и дипломаты пока не получили объяснений от соцсети, сообщил РИА Новости в среду представитель посольства Николай Левшунов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Facebook появились фальшивые аккаунты страниц посольств РФ в Чехии и Словакии, а администрация соцсети, вместо того чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, сохранив при этом поддельный аккаунт. Учитывая, что в России нет представительства Facebook, Министерство иностранных дел направило все материалы по этим фактам в Роскомнадзор, сказала она.
Левшунов рассказал, что сначала информация, которую публиковали на фейковой странице, "носила пророссийский характер". "Они писали по актуальным вопросам. Но потом эта информация стала носить дискредитационный характер, они начали писать откровенное вранье", — сказал он. "Например, вчерашняя демонстрация студентов Братиславы против коррупции в республике с участием 5-7 тысяч человек подается здесь в среду как якобы "массовый протест словацкой общественности против членства страны в Евросоюзе, в котором приняли участие около 150 тысяч граждан", — отметил Левшунов.