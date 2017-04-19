Евросоюз готов помочь в решении корейской проблемы, заявила Могерини

ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Европейский союз намерен помочь в разрешении ситуации на Корейском полуострове, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференцией с членом китайского госсовета Ян Цзечи.

"Евросоюз намерен помочь в решении этого вопроса (ситуации на Корейском полуострове)", — сказала она.

Могерини добавила, то ЕС продолжит выполнять резолюции Совета безопасности ООН по КНДР.

В свою очередь Ян Цзечи также сказал, что Пекин выступает за денуклеризацию Корейского полуострова. По словам политика, Китай тоже соблюдает и будет соблюдать далее резолюции СБ ООН.

По словам Могерини, ЕС намерен укреплять сотрудничество с Китаем не только по Корее и Сирии, но и по Афганистану. Она добавила, что эти темы также будут обсуждаться в ходе ее предстоящего визита в Россию.