В российском МИД надеются, что выборы во Франции пройдут без нарушений

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Предстоящие выборы президента во Франции являются внутренним делом страны, РФ рассчитывает, что они пройдут в рамках законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С этим событием мы связываем только одни ожидания, что выборы во Франции пройдут в соответствии с законодательством, и граждане Франции выберут своего президента. Также ожидаем, что наша позиция ясна и российским журналистам, и зарубежным: это внутреннее дело Франции и выбор французского народа, к которому мы относимся с уважением", — заявила Захарова на брифинге.

Выборы президента Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.

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