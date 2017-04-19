МИД: в Facebook появились фальшивые страницы посольств России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МИД РФ направил в Роскомнадзор данные о фактах появления в сети Facebook фальшивых аккаунтов российских дипмиссий в Чехии и Словакии, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в соцсети появились фальшивые аккаунты якобы посольств РФ в Чехии и Словакии.

"Учитывая, что в России нет представительства Facebook, министерство иностранных дел направило все материалы по вышеперечисленным фактам в Роскомнадзор", — сказала Захарова.