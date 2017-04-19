Эксперт: прорывов в решении проблем между Россией и США пока не будет

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что ожидать в этом году каких-либо прорывов в разрешении противоречий между РФ и США (будь то Сирия, Украина или антироссийские санкции) не стоит.
Говоря о договоренности главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона о создании рабочей группы по улучшению отношений, политолог отметил, что все будет зависеть от того, кто войдет в группу и сколько она будет действовать, чем конкретно она будет заниматься.
В то же время, по его мнению, президент Дональд Трамп оказался заложником "своих не очень обдуманных высказываний в отношении Путина и России в ходе избирательной кампании". Теперь, как полагает Гарбузов, любой шаг Трампа навстречу России может быть тут же использован его недоброжелателями против него. "Эти высказывания сыграли с ним злую шутку. Теперь он открещивается, пытается предстать человеком независимым, а то его обвиняют чуть ли не в том, что он российский шпион", — отметил Гарбузов.-0-