В Кременчуге на участников митинга наехал автомобиль

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Легковой автомобиль наехал на участников митинга в городе Кременчуг, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на начальника отдела коммуникации управления Национальной полиции в Полтавской области Юрия Сулаева.
Под Кременчугом автомобиль въехал в толпу людей, перекрывших дорогу в знак протеста #Кременчуг https://t.co/GJ3R6T7C08 pic.twitter.com/X5kvT8Kgjy— Сайт Кременчуга (@05366_com_ua) 19 апреля 2017 г.
"Как только что стало известно, что в Кременчугском районе в людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль. Минимум три человека получили травмы. Погибших нет. Нарушитель пытался бежать, но полиция догнала", — цитирует "112 Украина" сообщение Сулаева в Facebook.
На месте работают следственно-оперативная группа и медики.
Как сообщает местное издание "Кременчугский телеграф", митингующие перекрыли дорогу, требуя оставить заповедник "Белецковские плавни" за общиной.