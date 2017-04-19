В Кременчуге на участников митинга наехал автомобиль

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Легковой автомобиль наехал на участников митинга в городе Кременчуг, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на начальника отдела коммуникации управления Национальной полиции в Полтавской области Юрия Сулаева.

​"Как только что стало известно, что в Кременчугском районе в людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль. Минимум три человека получили травмы. Погибших нет. Нарушитель пытался бежать, но полиция догнала", — цитирует "112 Украина" сообщение Сулаева в Facebook.

На месте работают следственно-оперативная группа и медики.

Как сообщает местное издание "Кременчугский телеграф", митингующие перекрыли дорогу, требуя оставить заповедник "Белецковские плавни" за общиной.